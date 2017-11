Start carnavalsseizoen in gemeente Rucphen

Door elk dorp van de gemeente trok zaterdag een lange stoet met lampionnen, behalve in Rucphen. In het Kraaierijk ook geen liedjesfestival meer, maar nu in De Wereld met 19 vijftallen een vermakelijke pubquiz.



De prinsen Peer (Schijf) en Teun (Rucphen) installeerden een volledig gevolg, prins Gudo (Zegge) een complete kopgroep en 5 raadsleden. Prins Juriaan (Sprundel) mist een grote boer en 2 raadsleden, terwijl prins Hendrik (St. Willebrord) steunt op een nar, grote boer, politie en 3 raadsleden.



Prins Hendrik verscheen in Heikneuterlaand bij Heidestede door een rookgordijn per auto onder politie-escorte. Op het plein zong hij carnavalslied 2017-2018: 'agge mar schwoon ziet'. Grote boer en nar dansten samen, Heikneutertjes gingen in polonaise en de burgemeester deed vrolijk mee.