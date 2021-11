Start bouw supermarkt Coop Bosschenhoofd komende zomer verwacht

Het is lange tijd stil geweest rondom de bouw van de 700 vierkante meter grote supermarkt in Bosschenhoofd. ,,Verklaarbaar’’, zegt wethouder Thomas Melisse, ,,Er is hard gewerkt aan een ontwerp. Door Maas-Jacobs als aannemer, maar ook in samenhang met de gemeente, Woonkwartier en Coop. Vergeet niet dat Woonkwartier bereid was dertien woningen in te leveren ten behoeve van de supermarkt.’’