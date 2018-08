Stappenplan woningbouw Staalunieterrein

Volgens William Vermunt van de Samenstichting Stampersgat is de behoefte aan woningbouw enorm groot. ,,Het dorp zit al een jaar of vijftien op slot. Dat komt vooral door de milieucirkels rondom de Suikerunie. Maar misschien als er iets anders met de regels wordt omgegaan, in de toekomst toch woningbouw mogelijk is. Het Staalunieterrein is een toplocatie, al is er natuurlijk ook sprake van bodemvervuiling. De vraag naar woningen is er zeer zeker, want ook in ons dorp gaan huizen boven de vraagprijs weg."