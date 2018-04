Stapjes tegen sluipverkeer Zegge

Het jongste idee is het ‘ontmoedigen’ van (vracht)verkeer dat vanaf de snelweg koers zet richting Borchwerf via borden. ,,Die zijn bedoeld om te zorgen dat het verkeer bij de afslag rechtdoor gaat’’, legt Buermans uit. De aanduidingen dat er alleen een uitzondering voor bestemmingsverkeer (naar Zegge dus) van kracht is zijn meer in het zicht gezet gezet.

Volledig scherm Ook na de afslag moeten borden helpen sluipverkeer naar de kom van Zegge te ontmoedigen. © Herbert Kats

De gemeente wacht nu op wat de Dorpsraad van Zegge van het idee vindt om ook (tijdelijke) maatregelen te nemen in de Lage Zegstraat. Daarbij moet het verkeer komende vanaf de A58 gedwongen worden niet af te slaan, om via de Lage Zegstraat richting Roosendaalse bedrijventerreinen te gaan. In omgekeerde richting zou een aanpassing aan de straat (een knikje naar links) moeten voorkomen dat forenzen en trucks makkelijk richting snelweg kunnen.

De plannen worden naar alle waarschijnlijkheid begin mei in de Dorpsraad besproken. Edwin de Kok, die in ze raad zetelt, heeft daar een tekening van gezien, erkent hij. ,,Het biedt een oplossing waar we zelf nog niet aan gedacht hadden.’’ Hij laat zich nog niet uit over de waarde van het aangedragen idee. ,,Er is al zo veel voorbij gekomen. Laten we het eerst maar eens gaan bespreken.’’ Daarna gaat de Dorpsraad peilen hoe het voorstel bij inwoners van het dorp valt.

Quote Idee iets waar we

zelf nog niet aan

hadden gedacht Edwin de Kok, Dorpsraad

Ook van het plaatsen van de borden weet De Kok. ,,Oh, staan ze er al?’’ De vraag of dit eveneens een concrete bijdrage is om het sluipverkeer van en naar Zegge te verminderen komt voor hem te vroeg. ,,Of alle beetjes helpen? Dat denk ik wel. Het zijn allemaal stapjes. Maar ik zie liever dat in de navigatie wordt geregeld dat verkeer naar Borchwerf niet meer voor Zegge kiest. Zelf kijk ik sneller op mijn navigatie dan op borden.’’