Stampvolle kroegen voor tweede keer Tribute Around Town in Roosendaal

ROOSENDAAL - U2, The Police, Michael Jackson. De grootste sterren van de wereld stonden zaterdagavond in verschillende Roosendaalse kroegen hun grootste hits te spelen. Voor de tweede keer was tributebandfestival Tribute Around Town namelijk in Roosendaal, met 6 deelnemende kroegen.

Het was bomvol, afgelopen zaterdag in café Bij Moeders. Terwijl U2-coverband Acrobat bezig is met het installeren van de geluidsinstallatie, praten de bezoekers gezellig met elkaar. Tot de eerste gitaarnoten van Where The Streets Have No Name beginnen. Het geroezemoes van het publiek wordt weggeblazen, de ogen richten zich meteen op het podium. De mensen die nog buiten waren, proberen zich een weg naar binnen te banen en wordt het café zowaar nog voller. De band moest het eerste lied nog afmaken, maar de avond lijkt meteen al een succes te zijn.

In het café staat Pieter Voorhans helemaal vooraan. Gewapend met zijn mobiele telefoon gaat hij meerdere livemuziek-evenementen in de stad af, om te kunnen filmen voor zijn YouTube-kanaal. “Blommenkinders, Time Out, Palm Parkies... En nu ben ik hier. Waarom ik dit doe? Het is mijn hobby. Ik ga ook alleen naar bands die ik goed vind hoor, dus ik ga ze niet allemaal af. Naar Hazes of De Dijk ga ik bijvoorbeeld niet, dat is niet mijn smaak. Ik moet alleen wel straks kiezen tussen The Police en Johnny Cash, want die spelen straks tegelijk. NOT Johnny Cash heb ik al in Time Out gezien, waar ik ze hartstikke leuk vond. Dus ik denk dat ik daarom voor The Police kies. Al vind ik Johnny Cash denk ik wel beter...”

Kroeg voor de liefhebbers

In café Jaxx is het weer wat rustiger dan Bij Moeders. Dat klinkt misschien negatief, maar dat is juist een voordeel. Want waar je Bij Moeders moest proppen en duwen om bij de bar te kunnen komen, had je bij Jaxx juist volop de ruimte om te kunnen dansen en te swingen, waar de vele aanwezigen ook graag gebruik van maken. The Police-coverband Zenyatta Reggatta lijkt ook wat beter te klinken dan Acrobat. Daarmee was Jaxx dus de kroeg voor de liefhebbers, zaterdagavond.