Stampersgatse Zera (16) staat op scherp om de jonge Leeuwinnen aan Europese titel te helpen

Vanuit Bulgarije, waar het toernooi wordt gespeeld, raadt ze al haar dorpsgenoten aan om 13 uur af te stemmen op NPO1. ,,De finale komt rechtstreeks op televisie. Toch wel het bewijs dat vrouwenvoetbal inmiddels serieus genomen wordt.‘’ De rechtsbuiten hoopt haar team mede aan de Europese titel te helpen. ,,Als we achter staan kan ik mogelijk net dat beetje power geven. We staan allemaal op scherp. Dit Oranje heeft nog nooit een EK-finale gehaald. We hebben in de voorrondes met 2-3 van de Duitsers gewonnen. De sfeer in onze ploeg wordt steeds beter, we leven helemaal naar de finale toe. Laten we het nu maar afmaken ook.‘’