Stampersgatse camping in voorjaar voor arbeidsmigranten, in zomer voor toeristen

STAMPERGAT - Op camping Onder De Dijk in Stampersgat zijn toeristen vanaf half juni weer welkom. De nieuwe eigenaar Alfons Diepstraten heeft de kampeerplaatsen alleen in de oogstmaanden april en mei voor arbeidsmigranten nodig. ,,Dan ligt bij ons de piek in seizoensarbeid. In de maanden erna is de huisvesting geen halszaak.''

Diepstraten (53) drijft samen met zijn drie jaar oudere broer Jan een aardbeien- en bramenkwekerij aan de Haansberg tussen Hoeven en Etten-Leur. Inmiddels hebben ze ook een bedrijf in Oudenbosch. Tijdens de oogstmaanden groeit de werkgelegenheid bij de telers tot wel driehonderd man. ,,Een gedeelte daarvan verblijft op ons erf naast het bedrijf. De rest brengen we onder op een aantal plaatsen in de directe omgeving, waaronder nu dus de camping in Stampersgat.''

Tot een half jaar geleden kende hij de camping van de familie Biskop niet. ,,Bij een eerste rondgang door de regio ben ik eens met hen gaan praten. Zij waren aan het afbouwen, wij zochten huisvestingsmogelijkheden. We kwamen eruit.''

De broers hebben afgelopen week zowel de buurt als een aantal mensen van de Samenstichting en het verenigingsleven bijgepraat. ,,Zo kunnen we aan de voorkant eventuele onrust wegnemen. Wat ons betreft blijft zo goed als alles bij het oude, behalve dan in de genoemde maanden. Het gaat bij ons om Roemeense en Portugese medewerkers. Bij voorkeur koppels. Er komen wel mannen alleen uit die landen, maar die huisvesten we op ons eigen terrein.''

Bij vragen over mogelijke overlast had Diepstraten zijn antwoord snel klaar. ,,Wij hanteren zero tolerance. We nemen direct maatregelen als iemand in de fout gaat. Met uitzondering van een plaatselijk appelplukbedrijf bieden we andere bedrijven met arbeidsmigranten daarom geen caravans aan. Daar hebben we immers geen invloed op.''

De fruitkwekers zetten een vaste campingbeheerder in de woning op het terrein. ,,Hij houdt toezicht, onderhoudt de boel en is aanspreekpunt. Verder deel ik aan iedereen mijn kaartje met teloonnummer uit. Als er iets is, kunnen ze me dag en nacht bellen.''

Over een dikke twee maanden keren de aardbeien- en bramenplukkers weer terug naar Portugal of Roemenië. Dan is de camping weer aan de kampeerder. ,,We hadden het best willen combineren, maar dat ziet de gemeente Halderberge niet zitten. Dus komen de eerste helft van het seizoen ongeveer veertig seizoensarbeiders en de twee helft is het aan de toeristen. Op 1 oktober gaan we dicht en gedurende de wintermaanden verblijft hier niemand.''