Stampersgat Sportief mag een dag worden waarop het hele dorp in beweging komt

Het wielercomité tekende jarenlang voor de organisatie van de Cheltenham-Run in combinatie met het criterium. Vorig jaar zoefden de coureurs voor de laatste keer over Stampersgatse klinkertjes. Daarmee zou ook de Cheltenham-run hardloopwedstrijd ter ziele zijn. Het mooie was echter dat de vijfjarige Mats den Ouden het idee opvatte om voor de kinderen een Opkikkerrun te houden. Zijn vader Ivo regelde de contacten met het wielercomité en zo ontstond een alleraardigst loopevenement waar veertig kinderen aan mee deden. De opbrengst ging naar het goede doel, de Stichting Opkikker.

,,We kregen leuke reacties, iedereen vond het zonde als de loop met de wielerronde verloren zou gaan‘’, zegt Ivo. In een klein dorp zijn de lijntjes kort. Ivo sprak erover met trimmer Jeroen Heijnen, die het ook betreurde als zijn thuiswedstrijd teloor zou gaan. ,,In de winter staken we de koppen al bij elkaar. Jeroen bracht Jac van Kaam, Marieke Kuijlen en Esther van Caam mee. Alle vier lopen ze regelmatig een poldertje hard, Jac liep zelfs de marathon van Rotterdam uit. De vaste datum in mei was te kort dag, we zijn op de eerste zaterdag in oktober gaan zitten. Ook niet meer 's avonds, maar overdag.‘’

Wandeltochten

Op die vijfde oktober zet het quintet de schouders onder de eerste editie van Stampersgat Sportief, de nieuwe naam voor het evenement. Met in de ochtenduren drie wandeltochten hoopt Den Ouden zoveel mogelijk dorpsgenoten in beweging te krijgen. ,,Op een laagdrempelige manier proberen we iedereen erbij te betrekken. De KBO helpt ons met de wandelroutes van 5, 10 en 15 kilometer. Zij hebben eerder dit jaar een geslaagde doorstart gemaakt met de wandeldriedaagse.‘’

Ivo den Ouden maakt ook deel uit van de Samenstichting, die waakt over de leefbaarheid in het dorp. ,,Je merkt dat er weer beweging in zit. Mensen zoeken elkaar weer op en zorgen voor wat reuring. De Samenstichting is geen uitvoerende organisatie, maar stimuleert wel.‘’

Mascottes

Om 10.30 uur begint de wandelaars. Om 13.45 uur staan de kinderen te popelen op het Vlekkeplein voor de Kidsrun over 500, 1000 of 1500 meter al naar gelang de leeftijd. De mascottes Zed de Haai en Okke de Beer komen de kinderen aanmoedigen. De Cheltenhamrun vernoemd naar de Britse zusterstad begint om 14.45 uur. Driekwart eeuw geleden bevrijdden militairen van het Glouceistershire Regiment uit Cheltenham Stampersgat van de Duitse bezetter. Bij de recreantenloop kunnen de deelnemers kiezen uit 2,5, 5 of 7,4 kilometer. De wedstrijdloop van 5 kilometer begint om 16 uur en maakt deel uit van het West-Brabant Loop Circuit.