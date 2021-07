Stampersgat moest er veertien jaar op wachten, nu komt nieuwbouw weer op gang

Forse files verwacht bij Haring­vliet­brug: vanaf maandag twee rijbanen dicht en gas terug

21 juli WILLEMSTAD - Nog een kleine week en dan is het zover. Komende maandag gaan twee rijbanen van de Haringvlietbrug dicht en wordt de maximumsnelheid vanaf 5 uur 's ochtends van 100 naar 50 kilometer per uur teruggebracht. Het begin van een periode met forse files, zo waarschuwt Rijkswaterstaat alvast. Automobilisten worden opgeroepen om de brug in de spits te mijden en thuis te werken.