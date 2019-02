Stampersgat krijgt bij gemeentebestuur veel gedaan op de eerste bewonersavond

Dit zijn de gaande en komende man bij de Onderne­mers­kring Halderber­ge

11:00 HOEVEN - Als Henk Strootman ergens trots op is, dan is het de transformatie van de Halderbergse ondernemerskring van een old boys network naar een sterk verjongde club aanpakkers. Dinsdag droeg hij in conferentie-oord Bovendonk de voorzittershamer over aan de ruim twintig jaar jongere Dankert Geene.