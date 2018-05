Stampersgat gaat half jaar 'op slot' voor nieuwe drinkwaterleiding

STAMPERSGAT - De vervanging van een transportleiding voor het drinkwater legt het doorgaande verkeer in Stampersgat voor een half jaar plat. Drinkwaterbedrijf Brabant Water voert het werk volgens de nieuwste technieken uit en legt een knip in de straten die op de schop gaan.

,,Enige mate van verkeersoverlast valt niet voorkomen'', erkent woordvoerder Ilse de Groot van Brabant Water. Het driedijkendorp heeft ook nauwelijks mogelijkheden voor omleidingsroutes binnen de bebouwde kom.

Twee fasen

De klus behelst de vervanging van een transportleiding over een lengte van 1200 meter. De leiding vervoert grote hoeveelheden drinkwater van het waterproductiebedrijf Seppe naar klanten in de gemeenten Steenbergen en Moerdijk.

Brabant Water laat het werk vanaf 11 juni uitvoeren. Volgens De Groot maakt de vernieuwing deel uit van het reguliere vervangingsprogramma. ,,Het werk is opgedeeld in twee fasen. In de maanden juni en juli zijn de Brugstraat, JF Vlekkeplein en Noordzeedijk aan de beurt.''

Klaar

Na de zomervakantie beginnen de graafwerkzaamheden vanaf de Brugstraat langs de Dennis Leestraat in oostelijke richting voorbij de kerk tot aan de Havenstraat. Begin oktober verwacht de opdrachtgever klaar te zijn.

,,Door een innovatieve techniek proberen we zoveel mogelijk overlast te voorkomen.'' Het gaat om gestuurde boring, een sleufloze techniek oorspronkelijk toegepast in de olie-industrie. Volgens De Groot kunnen grote graafwerkzaamheden achterwege blijven. ,,Maar helaas kunnen we verkeershinder niet volledig voorkomen, De Dennis Leestraat blijft overigens voor fietsers en voetgangers wel bereikbaar. In overleg met de gemeente Halderberge proberen we voor het doorgaande verkeer via de Dinteloordseweg een duidelijke omleidingsroute aan te geven.''

Geen drinkwater

Een ander ongemak is dat er momenten zijn dat de bewoners van Stampersgat tijdelijk geen drinkwater hebben. Volgens de uitvoerders zal dat veelal een paar uurtjes in de middag zijn. ,,We kondigen dat ruim van tevoren aan, zodat inwoners er rekening mee kunnen houden.''