Stamgasten café Stroop missen de muziek: ‘Zonde als de klagers winnen’

Hij is zeker niet de enige vaste gast van Café Stroop die de bands op zaterdagavond mist. Twee boetes voor geluidsoverlast, 5.000 euro per stuk, deden eigenaar Vincent van den Broek begin deze maand besluiten het programma met optredens in ieder geval tot aan de zomer te annuleren. Bij een derde overtreding kan het café gesloten worden.

Schiphol

De regio toonde weinig begrip voor de melders van de overlast en kwam in actie. In een paar dagen tijd werd er tienduizend euro ingezameld via crowdfunding en er loopt een handtekeningenactie. Hans Kepers deed mee aan beide acties. ,,Ik ben 52 en heb jaren meegemaakt dat er hier in het dorp helemaal niets gebeurde. Stroop bracht daar verandering in.” Naast hem zit Cees van de Noort te knikken. ,,Het café staat er langer dan de woonwijk erachter. Als je nu bij Schiphol gaat wonen, weet je toch ook dat er vliegtuigen langs gaan komen?”

Quote Als je nu bij Schiphol gaat wonen, weet je toch ook dat er vliegtui­gen langs gaan komen? Cees van de Noort, Cafébezoeker

De vrienden komen regelmatig samen in Stroop, zegt Van de Noort. ,,Maar eigenlijk alleen als er een bandje is. Vanavond wilden we eens komen proeven hoe de sfeer nu is.” En dat valt, helaas, tegen, zegt Kepers. ,,Het is wel erg rustig. Als het volgende week weer zo is, kom ik denk ik niet meer. En dat is zonde, want dan hebben de klagers gewonnen.”

Revolutionair

Eigenaar Van den Broek, die ondertussen nadenkt over een passend alternatief voor de optredens, noemt de steun die hij krijgt ‘fenomenaal’. ,,Het gaat er veel over bij de stamgasten. Af en toe ben ik blij als ik in de keuken moet zijn, want je raakt het ook wel beu om erover te praten. Maar het heeft veel losgemaakt, de sfeer is bijna revolutionair.”

Quote Het heeft veel losgemaakt, de sfeer is bijna revolutio­nair. Vincent van den Broek, Eigenaar Café Stroop