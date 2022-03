Stadsverkenningswandeling leert nieuwe inwoners Roosendaal kennen

Vlak voordat het programma om 11.00 uur begint, druppelen de eerste Roosendalers binnen. ,,De wandeling is ongeveer vier kilometer en daarna gaan we nog wat drinken voor degenen die willen”, vertelt vrijwilliger en gids Nina van Bruggen.

,,Het is enorm belangrijk dat we ons blijven inzetten tegen eenzaamheid. Zeker na deze coronatijd”, vertelt beheerder van Roosendaalse Vrienden Marloes Otte. Uit cijfers van de gemeente blijkt volgens haar dat vijftig procent van de jongeren en veertig procent van de volwassenen zich eenzaam voelt. ,,En daar moeten we wat mee.”

Social Klus

Het selecte groepje loopt de deuren uit bij Social Klus – waar Roosendaalse Vrienden een onderdeel van is – op weg naar hun eerste stop: de nieuwe markt. Onderweg vertelt Bart Wagemans dat hij al vier jaar in Roosendaal woont. ,,Ik ga gewoon mee voor de gezelligheid en om nieuwe mensen te ontmoeten.”

Social Klus en Roosendaalse Vrienden houden een wandeling voor mensen die nieuw in Roosendaal zijn komen wonen. Tijdens de wandeling leren ze de stad kennen om alvast een beetje in te burgeren.

De stadsverkenningswandeling heeft achttien stops. ,,ik heb gedacht: wat zou ik zelf willen zien als ik hier net zou komen wonen?”, legt Van Bruggen uit. ,,Veel nieuwe inwoners weten de gratis fietsenstalling, tiny houses of lunchgelegenheid ‘ff anders’ niet te vinden.” Na deze wandeling is dat in elk geval verleden tijd.

Ook de in Roosendaal geboren en getogen Mientje Matthijssen loopt zaterdag mee. ,,Vroeger ben ik achter de poort opgevoed”, legt ze uit, “Ik kwam meestal niet verder dan mijn eigen straat.” Samen met de anderen ontdekt ze graag alsnog de stad.

LHBTIQ+ wandeling

Organisatoren Nina van Bruggen en Marloes Otte willen het niet bij deze ene keer laten. ,,We willen kijken of we minimaal eens per kwartaal met een clubje op pad kunnen”, vertelt Otte. In april organiseren ze een wandeling voor de LHBTIQ+ gemeenschap.