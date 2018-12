'Stadhuis van Roosendaal wordt van en voor iedereen’

Het nieuwe gemeentehuis wordt het HUIS van Roosendaal genoemd.

De raad heeft geld uitgetrokken om alle kosten te kunnen dekken. Hierdoor kunnen de planvoorbereiding en renovatie van het HUIS van Roosendaal worden voortgezet. De hoogte van het krediet wordt met oog op de onderhandelingen en daarmee de financiële positie van de gemeente niet bekend gemaakt.

Blij

Wethouder Cees Lok was blij: ,,In 2021 heeft Roosendaal een nieuw HUIS voor iedereen. Na vele jaren van voorbereidingen ben ik blij dat de gemeenteraad vanavond heeft besloten het krediet beschikbaar te stellen. We kunnen nu echt aan de slag.”

De gemeente wil het nieuwe gemeentehuis in 2021 in gebruik nemen. Door de renovatie is tijdelijke huisvesting elders noodzakelijk. Het onderzoek naar een geschikte locatie vindt op dit moment nog steeds plaats. Het streven is om voor het eind van het volgend jaar naar een tijdelijke locatie te verhuizen.

Van en voor iedereen

Het nieuwe HUIS van Roosendaal wordt een huis van en voor iedereen. Roosendalers kunnen er niet alleen terecht met vragen, maar kunnen er ook samenwerken. Dit geeft een extra impuls aan de verbetering van de dienstverlening. Het nieuwe HUIS van Roosendaal krijgt een open en gastvrije uitstraling. Nu ervaren veel mensen het stadhuis als een donker, naar binnen gericht kantoor met een veel te starre indeling.