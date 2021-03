Staatssecretaris Mona Keijzer in Sprundel: ‘Winkels zijn cement van de samenleving’

SPRUNDEL - ,,Als we online blijven kopen, dan verdwijnt dit soort winkels. Wie sponsort dan de basketbalclub of de toneelvereniging nog? Als deze winkels weg gaan, dan raak je het cement in de samenleving kwijt.” Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) brak donderdagmiddag tijdens een bezoek aan Van Meer Schoenen in Sprundel een lans voor alle winkeliers.

Mona Keijzer bezocht Van Meer op uitnodiging van Tosca Goorden-Winde, fractievoorzitter van het CDA in Rucphen en campagneleider.

Kwaliteit

John en Jolanda Roelands-van Meer runnen het bedrijf, dat vorig jaar graag het 55-jarig bestaan had gevierd. De band met de staatssecretaris was zo gesmeed, toen Keijzer zei: ,,Mijn schoonvader had vroeger ook een schoenfabriekje.” Bij binnenkomst had ze al verheerlijkt rondgekeken in de schoenenzaak aan de St. Janstraat: ,,Hier wordt kwaliteit verkocht!”

Maatregels

Maar al gauw ging het over de coronacrisis en de gevolgen voor de middenstand. En vooral over de beperkingen waarmee ze nog dagelijks te maken hebben. Voorzitter Jac van Trijp van de Ondernemersvereniging Sprundel vroeg: ,,Nu mogen de klanten op afspraak in de winkel komen. Die maatregel had u toch ook in december kunnen maken?”

Ontmoetingen

Mona Keijzer (51): ,,Nu hebben we rond de vierduizend besmettingen per dag. Toen waren dat er tien- tot twaalfduizend per dag. Van alle besmettingen gaat het nu in 65 procent van de gevallen om de zeer besmettelijke Britse variant.” De staatssecretaris krijgt dagelijks vragen van ondernemers: waarom dit wel en dat niet. ,,Omdat de variant zo besmettelijk is moeten we naar zo weinig mogelijk ontmoetingen. En natuurlijk snap ik dat er een verschil is tussen de koopgoot in Rotterdam en de St. Janstraat in Sprundel.”

Een paar sloffen

Van Meer Schoenen was vorig jaar een van de eerste winkels die met etalageverkoop ging werken. De etalage stond vol schoenen. als de klant iets wilde passen of kopen maakte hij een foto en stuurde die naar Van Meer. Dan reed John Roelands de andere dag met een volgeladen wagen door Sprundel en omgeving. Soms kwam hij dan bijna leeg terug. ,,Maar het gebeurde ook dat na een dag passen en rondrijden maar één paar sloffen van 29 euro had verkocht.” Overigens prees Keijzer het dorp Sprundel dat het met een omvang van 5.300 inwoners nog zo veel winkels heeft.