St. Josephkerk blijft als enige katholieke kerk in Roosendaal open

ROOSENDAAL - Het bestuur van de Sint-Norbertusparochie in Roosendaal wil de St. Josephkerk aanwijzen als de enige rooms-katholieke kerk in de stad. De aanpalende pastorie (parochiecentrum) blijft als werk- en vergaderplek in gebruik.

Dit betekent dat het bestuur de Moeder Godskerk met alle bijgebouwen aan de Kennedylaan en de O.L. Vrouwekerk met klooster aan de Kade aan de eredienst wil onttrekken en afstoten.

Deze ontwikkelingen zijn een direct gevolg van het verzoek van bisschop Jan Liesen uit 2013 om een parochieplan te maken, inclusief een gebouwenplan. De achtergrond is het teruglopend kerkbezoek en de steeds krapper wordende financiën.

Fusie

Omdat de O.L. Vrouweparochie, De Ark en de Emmausparochie toen juist tot Norbertusparochie fuseerden, gaf de bisschop enig uitstel. Als eerste kwam de adviescommissie van de nieuwe parochie met het plan om twee kerken te sluiten. Dat waren de Goede Herderkerk en de Franciscuskapel.

Daarna is een studie gestart naar welke kerk op termijn als enige katholieke kerk in de stad open zou kunnen blijven. De bisschop vroeg het parochiebestuur om uiterlijk in het voorjaar van 2019 met een plan te komen.

Flexibel

De studie naar één kerk heeft lang geduurd. Vicevoorzitter Maarten Mallekoote van het parochiebestuur: ,,Langzaam ontstond een beeld van wat we wilden. Welke ruimten hebben we nodig? Kunnen we die flexibel inzetten? Voor welk organisatorisch model kiezen we?”

Er kwamen deelstudies. Naar de toekomstige plaats van de kerk in de samenleving, naar de exploitatie en naar de herbestemmingsmogelijkheden van de twee kerken die zouden moeten worden afgestoten.

Nieuwbouw

,,We hebben de financiën uiteindelijk niet mee laten wegen", zegt Mallekoote. ,,Want die maakten bij de drie kerken niet zo heel veel uit.” Het bestuur liet zelfs een nieuwe kerk tekenen, maar dat plan haalde het niet.

De kosten van nieuwbouw liepen op tot 3 miljoen euro. Dat geld is er niet. Bovendien zou de kerk dan grond moeten kopen of één kerk slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Maar alle drie kerken zijn erkende monumenten.

St.-Jan

Ook het opnieuw als kerk in gebruik nemen van de St. Jan op de Markt is aan de orde geweest. ,,Maar dan zouden we die kerk moeten terugkopen van de provincie. Er is bovendien veel in de St. Jan geïnvesteerd en het gebouw staat niet leeg. Waar moet je op inzetten als een gebouw niet beschikbaar is?” is de vraag van pastoor Ronald van Bronswijk.

Toen alle wensen op een rij stonden en alle voors en tegens bekend waren is de knoop doorgehakt. Het parochiebestuur koos voor de St.-Josephkerk en de naastgelegen pastorie aan de St.-Josephstraat. ,,Zonder al te veel verbouwingen kunnen we daar ons ideale plaatje realiseren, Beide gebouwen zijn in goede staat”, zegt Mallekoote. ,,Deze kerk ligt daarnaast centraal in Roosendaal.”

Vicevoorzitter Maarten Mallekoote van het bestuur van de St.-Norbertusparochie in Roosendaal.

Verkopen

In de pastorie zijn thans het pastoresteam en het secretariaat van de parochie gevestigd. Bovendien zijn er ruimten beschikbaar voor vergaderingen. Mochten de inkomsten dramatisch teruglopen, dan kan het parochiebestuur altijd nog beslissen de pastorie te verkopen. De functies in het parochiehuis kunnen dan naar de kerk worden overgebracht.

De Josephkerk zal wel moeten worden verbouwd. Het idee is achter in de kerk een ontmoetingsruimte te creëren. Ook zullen er spullen uit de Moeder Godskerk en de Paterskerk worden overgebracht naar de Josephkerk om voor alle parochianen herkenbare elementen te behouden.

Instemming

Pastoor Van Bronswijk ziet voordelen in de beweging naar één kerk: ,,Als pastoor krijg ik een veel beter overzicht op het geheel. Bijvoorbeeld dopen. Dat gebeurt nu op drie locaties. Ook kunnen we straks met de koren één lijn uitzetten. Zodat de kerkganger weet dat bijvoorbeeld elke vierde zondag het gregoriaans koor optreedt.”