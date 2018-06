St. Janstraat, stenen des aanstoots in Sprundel

SPRUNDEL - ‘Het is niet goed of het deugt niet’ lijkt een passend label voor de St. Janstraat. Het goede nieuws is dat de levensader van Sprundel weer normaal door het verkeer gebruikt kan worden. Maar na discussies over gevaarlijke gootjes, moeilijk in te rijden parkeerplaatsen én -bovenal- de voortdurende opbrekingen rest er nog een geschil over de uitvoering van de klus. Die is al met al meer dan een een jaar onderweg.

,,Schandalig’’, is de krachtige typering die PvdA’er Ton Bergenhenegouwen gebruikt als hij kijkt hoe de trottoirs er bij liggen: ongelijk, schots en scheef. ,,Zo lever je het toch niet op?’’ Wethouder Laura Matthijssen die bij toeval net vlakbij geparkeerd staat levert spontaan een deel van het weerwoord.

Akkefietje

,,Open stellen of opleveren is net een verschil’’, wil ze in het voorbijgaan wel kwijt. Die nuancering past naadloos bij de respons die haar opvolger René Lazeroms, de huidige verkeerswethouder, gaf na vragen van zowel zijn eigen VVD, het CDA en de PvdA. Er is namelijk nog wel een akkefietje op te lossen.

,,Naar mijn mening gaat het dan over de uitvoering van het werk, bevestigt Lazeroms. De wethouder verwijst naar de ‘discussie’ - of diplomatiek gezegd: ‘overleg’ - met aannemer Oomen uit Sprundel. Volgens hem draait die met name om het eerste deel van de straat, het deel Bredasebaan-Schuurkerkstraat. Vorig najaar moest een deel van het werk over worden gedaan.

Quote Willen het met aannemer oplossen in minnelijke sfeer René Lazeroms, wethouder

,,Het ligt er niet egaal in’’, erkent Lazeroms. Volgens de wethouder ligt de basis van dat probleem in de gebruikte ondergrond. Daar is onafhankelijk onderzoek naar gedaan. Nu moet duidelijk worden of - en zo ja door wie - er fouten zijn gemaakt. Was de gemeente niet helder in wat er gevraagd werd of heeft de aannemer zich niet aan de richtlijnen gehouden? ,,We proberen dat in de minnelijke sfeer op te lossen’’, zegt Lazeroms neutraal. Gemeente en aannemer proberen te voorkomen dat ze de kwestie voor de rechter moeten uitvechten. ,,Lukt dat niet, kijken we verder.''

Normale aanblik

Op de klacht over de kwaliteit van de stoepen heeft hij een helder antwoord. ,,Bij het herstraten zijn oude stenen gebruikt. Uiteraard zijn daar stukjes af, maar het is niet zo dat er steenpuin ligt.’’ Bovendien is er volgens de wethouder ook even tijd nodig om stenen waar een witte uitslag aan kleeft te laten slijten. ,,Nu zie je het, maar het krijgt weer een normale aanblik.’’