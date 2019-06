St. Jansfeesten, van nat kippenhok tot fluorkunst

Kunstschilder Peter Jochems verraste met een expositie in De Trapkes zijn dorpsgenoten. ,,We wisten niet dat we zo'n kunstenaar in ons dorp hadden'', werd vaak gehoord. Jochems, die zelden naar buiten treedt, genoot van de vele complimenten. Na de reconstructie van oude meesterwerken en het schilderen van eigentijdse vrouwen gaat hij zich nu toeleggen op werken met fluorescerende verf. Het werkstuk met die verf dat nu getoond werd oogstte veel bewondering.



Ondanks de warmte was het behoorlijk druk op de braderie. De terrassen zaten vol en de sfeer was voortreffelijk. Tot laat in de avond zorgde Fuso voor feest op het Kloosterplein.