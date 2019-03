Ssst, deze jonge CEO's leren voor een tentamen

Update Meterkast­brand met flinke rookontwik­ke­ling in Roosendaal na uur onder controle

30 maart ROOSENDAAL - De brandweer is zaterdagochtend met meerdere voertuigen ter plaatse gekomen bij een brand in Roosendaal. Die ontstond rond 8.00 uur in een meterkast in een appartement aan de Hoge Brug.