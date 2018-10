Sprundelse voetbalsters: ‘Roparun schijnt verslavend te zijn’

Ilse is goed in keihard lopen, terwijl Suus als doorzettertje goed kan aansturen. Zo vullen ze elkaar aan in het voetbalteam van SV Sprundel. En zo zullen die kwaliteiten ook bijdragen aan het welslagen van de allereerste Roparundeelname vanuit de gemeente Rucphen.

Emotioneel

Ilse Melissen (22, gymdocent) en Susanne Peeters (verpleegkundige in opleiding, 20), twee frisse jonge meiden die weten wat ze willen: meedoen aan de estafetteloop tussen Rotterdam en Parijs met een team vanuit SV Sprundel en zorgen dat iedereen de eindstreep haalt. ,,Het gaat ons er niet om zo snel mogelijk binnen te zijn", zegt Ilse die een keer eerder meedeed. ,,Het is een sponsorloop voor het goede doel (ondersteuning van mensen met kanker) die de onderlinge band van deelnemers versterkt. We willen samen de streep over. Dat is een emotioneel moment. Er ontstaat een enorme ontlading als je het samen haalt.”

Volledig scherm Ilse en Susanne voetballen al ruim tien jaar samen bij SV Sprundel: elke week twee keer trainen en een wedstrijd spelen. © onbekend

Susanne wist dat Ilse heel graag nog een keer zou meedoen. ,,Ik wilde haar helpen en dacht ‘we doen het met de voetbalclub’. In april zijn we begonnen en intussen hebben we een team van 32 mensen. Dat ging verrassend snel. Tien van hen zijn lopers, onder wie Ilse dus en de rest ondersteunt hen met catering, vervoer, fysio et cetera.”

Captain

Susanne loopt zelf niet, maar is captain. ,,Ik heb geen tijd om naast mijn opleiding, twee voetbaltrainingen en een wedstrijd per week ook nog afzonderlijk voor de Roparun te trainen. Je moet ongeveer een marathon kunnen lopen om mee te kunnen doen. Je loopt in drie dagen met je team een afstand van 520 kilometer: steeds twee kilometer per persoon. Daar moet je voldoende beenspieren, kracht en conditie voor hebben.”

Superenthousiast

De eerste 650 euro zijn al bij elkaar gesprokkeld via het Oktoberfest van SV Sprundel. Er komt nog een quiz en een oliebollenbakactie en van de plaatselijke supermarkt krijgen ze lege flessengeld. Of team SV Sprundel een vaste waarde wordt binnen de Roparun durven ze niet te zeggen. ,,Het is nu leuk om te doen, iedereen is superenthousiast, maar wat ons betreft moet het geen verplichting worden. Van de andere kant, de Roparun schijnt nogal verslavend te zijn.”