Sprundelse verkeersader is nog steeds ‘niet naar wens’

Sinds 2017 is gewerkt aan de St. Janstraat. Afgelopen najaar werd de langdurige en omvangrijke renovatie afgerond. Maar de gemeenschap bleef morren over de kwaliteit van het werk, de gebruikte stenen, de parkeerplaatsen en gevaarlijke situaties voor fietsers. Vooral nadat een fietser zwaar letsel opliep door een val. Jongenelis: ,,We wisten dat het niet goed was en dat het stuk was afgekeurd.’’ De PvdA wil nu opheldering over de kwestie.