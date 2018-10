Sprundelse scouts leggen contact over heel de wereld

Langer

Er was volop activiteit in en om het scoutinghome op sportpark De Molenberg in het kader van de wereldwijde JOTA-JOTI (Jamboree On The Air - Jamboree On The Internet). Ook maakten de ruim tachtig aanwezige leden, in groepjes, door de lucht leuke contacten met andere scouts. ,,We hebben de mast vijf meter langer gemaakt, nu 16 meter hoog, en hebben daardoor een bereik tot in Noord Holland en diep in België’', zei leider Martijn van Nijnatten. De uitdaging was om met zoveel mogelijk scoutinggroepen uit beide landen in contact te komen, want dat leverde punten op. In programma’s van Rucphen FM waren de plaatselijke scouts de hele zaterdag te horen.