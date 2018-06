Sprundelse reebok bij afval

Fotoalbum + Video Hooglander­tje geboren op Roosendaal­se Landerije

15:55 ROOSENDAAL - En dat is vier. Zondagmorgen is een Hooglander geboren op de Landerije in Roosendaal. Naar verwachting, want toen de drie Hooglanders begin mei werden uitgezet op De Landerije in Roosendaal, was bekend dat één Hooglander nog zwanger was.