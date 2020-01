Sprundelse molen De Hoop is model bij actie Kunstparel 2020

Kunstparel 2020 is een uitbreiding van de succesvolle buitenschilderdagen rond De Hoop. Wie aan dit evenement meedeed, is uitgenodigd om ook nu mee te doen. Tevens zijn er vanaf 30 januari in dorpshuis De Trapkes elke laatste donderdag van de maand inloopavonden (van 19-21 uur).

Iedereen is dan welkom. ,,Om kennis te maken met andere deelnemers aan het project, om onze grote tentoonstelling voor te bereiken of gewoon gezellig te buurten’’, licht Van den Broek toe. Tijdens de Sprundelse feesten - zondag 28 juni - is de expo Kunstparel 2020 het sluitstuk van deze lange aanloop.

Jongeren

,,Niet alleen kunstenaars die hun sporen hebben verdiend dragen bij’’, weet Van den Broek al. Ook is er een actieve rol voor jongeren via basisschool Vinkenbos. Scholieren krijgen alle ruimte om op eigen wijze de historische molen in het zonnetje te zetten. ,,In maart en april gaan ze aan de slag, steeds met de molen als uitgangspunt.’’

Volledig scherm Het logo van Kunstparel 2020 © Molen De Hoop

Dat kan van alles opleveren: van Delftsblauwe tegeltjes tot gedichten. ,,Vinkenbos bekijkt nog of er ook op muzikaal gebied iets te doen is.’’ Op 22 maart dient de Brabantse Molendag als ‘opwarmertje’ om te laten zien van de kinderen van Vinkenbos hebben gemaakt. ,,Ze gaan ook op de foto, terwijl ze een molen uitbeelden.’’

Glazen pui

Intussen werkt De Hoop letterlijk om de blik te verbreden. Een nieuwe glazen pui achter de donkere houten toegangsdeuren verlaagt de drempel, is de indruk. ,,Soms wist ik zelf ook niet eens wat het weer buiten was’’, schildert Van den Broek het contrast. Hij merkt het effect: ,,Mensen nemen een kijkje. Zo hadden we vorige maand we via Beleef Sprundel voor het eerst een bus uit Kalmthout. Van het het Landelijk Gilde, zeg maar de KBO.’’ Dat bezoek ging verder dan uitleg over De Hoop. ,,Samen molenliedjes gezongen. Heerlijk!’’