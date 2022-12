Sprundelse Kerstcross al dik vijftig jaar ideale afleiding tussen de kerstdiners door

Sprundel - De calorieën van het kerstdiner eraf lopen. Vrienden en bekenden ontmoeten. Inschrijven in een boerenschuur en omkleden tussen de strobalen in een oude schapenstal. Dat is de traditie van de Kerstcross in het buitengebied van Sprundel.

Een uniek evenement, vindt ook de jonge Michel Gulinckx die er speciaal voor uit Baarle-Nassau is gekomen. ,,Dit kom je nergens anders tegen.”

Gulinckx is net begonnen aan zijn cooling down, na een loop van iets meer dan twee kilometer voor de oudste jongens en meiden. ,,Met het zand, het bos en de heuveltjes is het een uitdagend parcours.”

In de schuur bij de inschrijving is het ondertussen gezellig vol. Mariëtte Nooijens en Anita Naalden spelden bij elkaar het rugnummer op en hebben op het laatste moment besloten deel te nemen. ,,We wonen hier vlakbij.”

Appeltasjes in de oven

Beide dames horen tot de recreatieve lopers en schrijven zich in voor de korte cross over 3200 meter. ,,Tussen alle kerstdiners in.” Thuis gaan de voorbereidingen op de volgende kerstdis gewoon door. ,,De appeltasjes staan in de oven.’’

Onder de foto: ‘Straks lekker door de blubber baggeren’

Volledig scherm Geen winterse temperaturen deze kerstcross, dat was ook aan de kleding van de deelnemers te zien. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Jan Muller uit Sprundel komt vooral voor de sfeer naar de kerstcross. ,,Het is traditie, gezellig en straks lekker door de blubber baggeren.” Muller is een serieuze atleet en heeft zaterdag in Leeuwarden nog een marathon gelopen. ,,Iets boven de drie uur.”

Die ruim 42 kilometer in Friesland zitten nog een beetje in de benen. ,,En waar kun je beter uitlopen dan hier?” Muller geniet van de ambiance aan de Noodstraat, waar de cross toe is aan zijn 56e editie en het parcours in al die jaren nauwelijks is veranderd. Liever had hij slechter weer gehad. ,,Met regen en harde wind voel ik me het lekkerst.”

Glimmen van trots

Iets verderop in de schuur staat de piepjonge Elisa Monde uit Sint Willebrord te glimmen van trots, met een net zo hard blinkende beker in de hand. ,,Ik ben derde geworden.” Haar ma Charlotte legt uit dat de Kerstcross een familiedingetje is.

Een oom zit in de organisatie en andere familieleden draaien mee in het team achter de inschrijvingstafel. ,,Voor ons is dit een thuiswedstrijd.” Elisa weet al waar ze haar beker thuis gaat wegzetten. ,,Op mijn kamer. En ik heb al een andere beker en drie medailles. Daar komt-ie tussen.”

Buiten worden de deelnemers aan de kleine cross ondertussen weggeschoten. Een paard in een wei iets verderop gaat spontaan mee rennen, buiten mededinging uiteraard.

Vol gas geven

De tegenwoordig in Rotterdam woonachtige Melvin Franken is de snelste in de cross in zijn geboortedorp. ,,Altijd leuk om hier terug te komen.” Franken kwam met serieuze bedoelingen naar de Noordstraat, ondanks de kerstmuts op zijn hoofd.

In oktober liep hij nog een marathon in Eindhoven. ,,Daarna ging ik sukkelen met mijn knie. Dit was de eerste test om te zien hoe het gaat.” De cross gaf het antwoord. ,,Het was heerlijk om eindelijk weer vol gas te kunnen geven.”

Volledig scherm Er deden ook volop jonge atleten mee aan de Spundelse Kerstcross. © Pix4Profs/Peter Braakmann