Sprundelse heemkundekring presenteert boek over vier worstenbroodjes en vergaderingen onder een paraplu

Café De Pelikaan

Redactielid Petra Veraart is voor het jaarboek ook in de genealogie van de Vergouwens gedoken. René Konings haalt herinneringen op aan het café van zijn ouders. Toen heette het De Pelikaan, daarna is het Coop geworden. Het moet een gezellige boel geweest zijn, met name op de teeravonden van de voetbal en harmonie. De leden konden kiezen uit een halve haan, biefstuk of vier worstenbroodjes. Bij ieder bord werden nog vijf sigaretten en twee sigaren gelegd.