Sprundels project Geheimen van Rozenkrans dingt naar Brabantse prijs

Paranoïde junk uit Oudenbosch wilde dood, tbs dreigt

11:37 BREDA - De 29-jarige A.M. uit Oudenbosch wilde dood. De depressieve en verslaafde man draaide daarom alle gaspitten in zijn huis aan de Marktstraat open en ging naar bed om in zijn slaap te sterven. Wel stuurde hij nog een sms naar zijn zus met wat hij van plan was. Die belde de politie, waarna de brandweer en de politie hem wakker maakten. Tegen M. is donderdag veertien maanden cel geëist en tbs met dwangverpleging.