Sprundels paar kijkt uit naar processie

Rockfans worden gek: fenomeen Ayreon uit Fijnaart keert terug naar 013

28 september TILBURG - Ayreon, het wereldberoemde rockoperaproject van Arjen Lucassen uit Fijnaart, keert terug naar het podium. Volgend jaar september geeft de Brabantse kluizenaar vier exclusieve shows in het Tilburgse poppodium 013. Het monumentale album 'Into the Electric Castle' wordt in zijn geheel opgevoerd.