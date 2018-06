Sprundels 'fietsgootje’ nu onderdeel onderzoek

Omwonenden Poolse supermarkt in Roosendaal woedend op Niederer: 'Hij neemt onze klachten niet serieus'

9:48 ROOSENDAAL - Omwonenden van de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg in Roosendaal voelen zich geschoffeerd door burgemeester Jacques Niederer. De uitspraak van Niederer dat hij niet warm of koud wordt van de vele overlastmeldingen, is in het verkeerde keelgat geschoten. De buurt vindt dat Niederer de problemen bagatelliseert. Ze voelen zich niet serieus genomen en eisen zijn excuses.