Sprundels echtpaar lijdt financiële strop door onverkoopbaar huisje

Hoevenaren gaan niet over één nacht ijs met de aanpak van de Sint Janstraat

14:06 HOEVEN - Liefst 23 keer kwamen Hoevenaren in werkateliers het afgelopen jaar bijeen. Zelden is in klankbordgroepen zo intensief meegedacht over de herinrichting van een straat als de Sint Janstraat in Hoeven. ,,Een gedegen voorbereiding is nodig om niet nog eens zo'n fiasco als de Bovendonksestraat mee te maken‘’, zeggen Jan Sips en Arjan de Wildt in koor.