Sprundelnaar Berry van Peer boekt eerste toernooizege op PDC Challenge Tour

Distribu­tie­reus De Rooy stopt in Oud Gastel: ‘We kiezen voor een nette oplossing voor de 85 medewer­kers’

13 juli OUD GASTEL - De Rooy Warehousing & Distributie sluit uiterlijk per 31 maart 2020 de deuren van het opslag- en distributiecentrum op industrieterrein Borchwerf II in Oud Gastel. Dat staat in een brief van het bedrijf aan het personeel, die in handen is van deze krant.