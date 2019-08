Sprundel viert bevrijding met ‘ouderwetse’ optocht

SPRUNDEL - Met een goed gevuld programma pakt Sprundel vanaf eind oktober uit met een echte Bevrijdingsmaand. Blikvanger bij het project 75 jaar Bevrijding is een optocht die de sfeer van mei 1945 moet terughalen. Maar er is tevens een speciaal puzzel- en vragenboek voor kinderen in de maak.

De Bevrijdingsmaand start zaterdag 26 oktober met een heilige mis in gemeenschapshuis De Trapkes, waar de oorlogsslachtoffers worden herdacht. Drie dagen later is het de bedoeling dat het hele dorp vlagt om te vieren dat Sprundel driekwart eeuw geleden werd bevrijd. Het vlagvertoon wordt doorgetrokken tot en met 3 november, als vanaf 13.00 uur een ‘ouderwetse’ Bevrijdingsoptocht door de straten trekt.

Platte wagens

Model hiervoor staan historische beelden van mei 1945, toen Sprundel de rest van het land volgde in de blijdschap over het einde van de Tweede Wereldoorlog. ,,Dat was toen een optocht met zeer bescheiden middelen’’, vertelt Wim Vergouwen van de heemkundekring en lid van de organiserende werkgroep. ,,Platte wagens die waren aangekleed met takken en dergelijke, omdat er weinig was.’’ Clubs en buurtschappen gaan die wagens nabouwen.

Deze versierde platte kar met paard buurtschap De Bergenput werd de 'boevenwagen' genoemd.

In de optocht is bovendien historische rollend materieel present van de bevrijders, de Britse Timberwolves Brigade. Militair Historisch Museum Achtmaal ondersteunt het project met voertuigen en informatie. Vergouwen zelf verzamelde bijzonder film- en fotomateriaal dat op de dag van de optocht wordt vertoond. De herdenkingsdag wordt omlijst met muziek en verhalen over de bevrijding. De jeugdraad is gevraagd ook een deel in te vullen.

Het logo van de Timberwolves Brigade

De werkgroep - die sinds april aan het project werkt - is al een heel eind met de speciale uitgave voor de jeugd. ,,Of dat boek op tijd af is? Jazeker!’’. zegt Vergouwen. Het werk is vooral bedoeld om jongeren meer te vertellen over wat er in de oorlog is gebeurd. De organisatie wil in samenspraak met het onderwijs kijken of het een plek in de lessen voor het komend jaar kan krijgen.