Sprundel pakt uit rond bevrijding: boekje, bal en optocht

Nog veel vraagte­kens over leefbaar­heid langs het spoor bij 38.000 ketelwa­gons

6:00 ROOSENDAAL - Het is nog steeds niet duidelijk hoe de leefbaarheid voor mensen die langs het spoor wonen in Zevenbergen, Oudenbosch en Roosendaal op peil kan blijven als er straks 38.000, en misschien wel 55.000 ketelwagons met gevaarlijke stoffen per jaar voorbij komen.