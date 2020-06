Sprundel krijgt een sfeerplein, ooit

SPRUNDEL - De kers op de taart van de heringerichte Sint Janstraat in Sprundel was de aanleg van een sfeerplein geweest. Terwijl de straat al lang weer bereikbaar is voor het verkeer, laat het beoogde plein nog wel even op zich wachten.

De PvdA-fractie stelde er wethouder René Lazeroms vragen over. ,,Is de Sint Janstraat definitief afgerond of moeten er nog zaken worden afgewerkt en zo ja welke dan?‘’

Het was vragen naar de bekende weg. Al geruime tijd onderneemt de gemeente Rucphen pogingen om een hoekpand aan Sint Janstraat aan te kopen. Lazeroms: ,,De reconstructie van de Sint Janstraat maakt deel uit van de centrumplannen Sprundel. Daar hoort ook de aankoop van percelen aan de westkant van brasserie de Pastorie bij. Met de aankleding van een bankje en groen willen we een sfeerplein aanleggen, zeg maar de kleine variant van het Kloosterplein.‘’

Waar het Kloosterplein zich leent als evenemententerrein moet het kleine plein vooral een rusthoekje in hartje Sprundel worden. ,,En als de braderie is, leent het zich voor een klein concert. We stemmen het ook af met de parkeervoorziening van de brasserie.‘’

Het is koffiedik kijken wanneer de grondtransactie kans van slagen heeft. ,,Momenteel wordt de woning tijdelijk gehuurd, we zijn nog volop in onderhandeling. Voltooid is het centrumplan dus niet, de plannen zijn niet van de baan. Maar wanneer? Het kan over een paar maanden zijn, maar ook over een jaar.‘’ En met een knipoog naar de Sprundelaar: ,,Sfeer maken de bewoners zelf wel, daar hebben ze het plein niet voor nodig.‘’