Sprundel heeft zin in processie

Een restauratieproject rond vijftien unieke religieuze zuiltjes, elk symbolisch voor een deel van het Christusverhaal, vormde eind april de aanleiding om de aloude processie nieuw leven in te blazen. Dat hele project rond de zogeheten Geheimen van de Rozenkrans in het Fatimapark wordt overigens in een boekje vervat, is het plan.

Volledig scherm Met het opknappen van vijftien monumentale zuiltjes in het Fatimapark begon het. Nu krijgt Sprundel zelfs een processie rond de inwijding van de herstelde medaillons. Leden van Beleef Sprundel bij een van Geheimen van de Rozenkrans, vlnr Adrie van Ginneken, Ad Beier en Jac van Trijp. © Peter van Trijen/Pix4Profs

Intussen weten initiatiefnemers Beleef Sprundel en de parochiekern Heilige Johannes de Doper dat er al heel veel in gang is gezet om oude tijden te laten herleven. Van Trijp: ,,Het roept bij veel mensen beelden op. Vooral bij ouderen.’’

De organisatie wil met de Maria-ommegang vooral het verenigingsleven en de lokale gemeenschap inspireren. Maar Van Trijp sluit allerminst uit dat de bijzondere Maria-ommegang eind september ook bezoekers uit de omgeving naar het Sprundel lokt. ,,Ze zijn natuurlijk welkom.’’

,,We praten nog met de gemeente over ondersteuning’’, zegt Van Trijp. Er ligt een aanvraag voor een subsidie van 2500 euro. Daar hangt uitvoering van het plan zelf niet meer vanaf. ,,Het bepaalt alleen wat we ons kunnen veroorloven’’, legt Van Trijp uit. Als voorbeeld noemt het boekje over de Geheimen van de Rozenkrans., ,Je kunt werken met geprinte pagina’s, maar het liefst maken we er echt iets fraais van.’’

Mooi initiatief

Volgens gemeentewoordvoerder Agnes Bogers moet het college de aanvraag nog bespreken. ,,Maar wij vinden de processie een heel mooi initiatief.’’ Bogers waagt zich echter niet aan een voorspelling wanneer er duidelijkheid is over het gevraagde bedrag.

Het programma voor zondag 30 september ligt klaar. Zeker zes koetsjes, van particulieren én het Willebrordse museum ’t Oude Platteland, zijn beschikbaar om dorpelingen op te halen die naar de kerk willen komen. ,,Bij ons staan er acht, ook overdekte voor als het weer tegenzit’’, meldt Maria Vergouwen van het museum. De geboren Sprundelse levert er minimaal twee. ,,En een koetsier.’’

Intussen wordt er gewerkt aan een kleurrijke aankleding van de processie. ,,Overal maken mensen vlaggetjes om langs de route van de processie te hangen’’, weet Jac van Trijp.

Volledig scherm Het gilde Sint Jan Baptist jubileert en bestaat al 400 jaar. Ook de schutters nemen deel aan de processie. © Peter van Trijen/Pix4Profs

Het verenigingsleven in Sprundel laat zich op allerlei manieren zien.,,Het leukste is dat ze willen meelopen in uniform, met vaandel.’’ Niet alleen het jubilerende gilde Sint Jan Baptist, maar ook de fanfare die normaal alleen zittend optreedt. Bovendien zijn er groepen die jaren geleden werden ontbonden of niet meer optraden. Zo is het Lyrakorps, vergelijkbaar met het beroemde tamboer- en trompetterkorps Trommelaeren van Roesendaele, na twintig jaar weer met vijfentwintig man aan het repeteren.

Het levert een feestelijk middagprogramma op dat volgt op de processie. Die start om 14.00 uur vanaf het Kloosterplein en voert langs het beeld van Onze Lieve Vrouwe Fatima. Nadat pastoor Hans van Geel de plechtigheden rond de Geheimen van de Rozenkrans heeft afgerond is er vanaf 15.00 uur muziek, zang en dans van lokale groepen.

Afronding

Nog even spannend is de afronding van het restauratieproject zelf. Dat vordert goed, maar ligt in verband met de vakantie even stil. Eind augustus moet het klaar zijn.