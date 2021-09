Sprankelende voorstellingen in Openluchttheater Nispen

Koperkwintet Cyprium V bracht zaterdagochtend tijdens een lunchconcert het publiek in het uitverkochte theater in vervoering. Het theaterweekend ging echter zaterdagmiddag van start met de sprankelende voorstelling De Vijf Raven door Roosendaals Toneel.

Het kindersprookje De Vijf Raven is een bewerking door regisseur Ad van den Kieboom van De Zeven Raven van de gebroeders Grimm. ,,Ik bewerkte dit sprookje 25 jaar geleden’’, vertelt Van den Kieboom. ,,Ik heb het nu geactualiseerd. De moraal blijft echter dat als je maar hard genoeg je best doet, je je onbevangenheid houdt en in jezelf gelooft je veel kunt bereiken.’’

Quote Bomen kunnen niet praten want we wonen niet in de Efteling Sem (8)

De voorstelling was een dermate boeiend schouwspel van creativiteit, spitsvondigheid en humor dat ook het volwassen publiek zichtbaar genoot. In De Vijf Raven krijgen vijf broers een zusje. Als vader hen om boodschappen stuurt, blijven ze lang weg. Vader spreekt dan verwensingen uit en roept: ,,Ik wou dat ze een tijdje wegvlogen en in raven veranderden.’’

Pratende bomen

Tot zijn spijt gebeurt dit. Jaren later gaat het zusje op haar zevende verjaardag op zoek naar de broers. Ze komt door een bos. De bomen worden komisch uitgebeeld. Een van de bomen vertelt dat zijn kind niet tevreden is als loofboom. ,,Hij klaagt dat hij in een verkeerde bast zit. Dat hij liever kersenboom is. Maar daar groeit hij wel overheen!’’

Uiteindelijk vindt het meisje de raven en daarmee haar broers. De 8-jarige Sem was net zoals andere kinderen onder de indruk van het verhaal: ,,Ik snap het niet helemaal maar ik vond het wel erg leuk. Maar bomen kunnen niet praten want we wonen niet in de Efteling. Daar heb je wel een pratende boom!’’