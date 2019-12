Sprankelende kerstmusical van Jong! Theater in Roosendaal

Aantal digipanel­le­den neemt snel af, Halderber­ge zet burgerpei­lin­gen toch door

25 december OUDENBOSCH - Het aantal inwoners dat meedenkt over politieke onderwerpen in de gemeente Halderberge is flink gedaald. Deden aan het woonbelevingsonderzoek nonf 2442 burgers mee, over de inzet van handhavingsambtenaren hadden nog maar 521 Halderbergenaren een mening. De terugloop is te wijten aan de privacywetgeving.