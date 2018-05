Sportvliegtuigje neergestort bij Breda Airport, piloot komt om het leven

Gastelse Kaart is terug bij waar ze getekend is

7:00 OUD GASTEL - Minstens zo fraai als het origineel. De beroemde Gastelse Kaart uit 1565 werd dan volgens de overleveing in 1931 ontdekt in de abdij van Bornhem, feit is dat de Gastelse kunstschilder Frans Akkermans reeds in 1907 een natuurgetrouwe kopie van die landinrichting na tekende. De reproductie dook onlangs op achter een boekenkast in dorpsmuseum In De Drie Snoeken. Tijd voor heemkundekring Het Land van Gastel hier uitgebreid bij stil te staan.