Sportservice krijgt Roosendaal steeds beter in beweging

Sinds maart 2011 is het team van sportcoaches van SSNB actief in Roosendaal onder de noemer RSD Beweegt. ook de komende jaren blijft SSNB werken aan de uitvoering van het gemeentelijke plan ‘Gezonde Leefstijl 2020-2023'.



Om mensen in beweging te krijgen - wat dè opdracht van de gemeente was en is - heeft SSNB nogal wat activiteiten op touw gezet. Zo zijn op 25 basisscholen sportcoaches ingezet en is in de wijk Kalsdonk een wijksportvereniging opgezet met inmiddels 150 leden. Er is een samenwerking met Jongeren Op Gezond Gewicht, met de Stamtafels, de Beweegpunten en met de sportopleidingen in de stad.