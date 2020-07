Sportscholen weer open: ‘Ein-de-lijk weer op toestellen sporten!’

In mei werd bekendgemaakt dat sportscholen pas in september weer open zouden gaan, maar de heropening is naar voren gehaald. Marcha Gijsen is manager Anytime Fitness aan de Van Beethovenlaan: ,,We zijn eindelijk weer open. We mogen er weer tegenaan.”

Buiten was lastig

Dylan Peemen van Kim's Gym in Sint Willebrord is blij dat er binnen weer gesport mag worden: ,,We zijn lekker aan de gang. Het buiten fitnessen was (bijna) niet te doen omdat we alle apparaten buiten moesten zetten. Nu mag iedereen weer lekker binnen sporten. Tot nu toe loopt alles vlekkeloos. Iedereen houdt zich goed aan de regels.”

Het unieke aan Anytime Fitness is dat ze 24 uur per dag open zijn. Desondanks gingen ze niet open om 1 juli middernacht. ,,We hebben besloten om pas vanaf 9 uur open te gaan. We hebben alles nog getest en er was pas in de ochtend personeel", zegt Gijsen.

BigGym

In de oude monumentale Wennekerfabriek aan de Badhuisstraat zit een vestiging van het landelijke BigGym. Directeur Jasper Otting is uiteraard ook heel blij dat zijn, naast Roosendaal, 18 locaties in Nederland ook weer open mogen. ,,De reactie van de mensen is heel positief. Ze hebben zin om weer te sporten. Ik zie veel lachende gezichten en dat doet mij goed.”

Bij Anytime is het al redelijk druk: ,,De inloop is goed. We hebben alles in huis wat we nodig hebben om aan de maatregelen te voldoen: looproutes uitgezet, ook in de spinningszaal en bij de groepslessen, er staat desinfectiemiddel bij de ingang en alle apparaten staan uit elkaar. En door heel de club staan pijlen.”

Regels

De overheid heeft een aantal regels opgesteld. Een regel is dat er per 10 vierkante maar één persoon binnen mag. ,,Onze gym is ongeveer 700 m2 dus we zouden maximaal 70 mensen binnen mogen hebben. Dat hebben wij alleen maar in de avonden als het echt druk is. Over het algemeen is het voor nu goed te handhaven", zegt Gijsen van Anytime.

Ook bij Big Gym loopt het voorspoedig. ,,Iedereen houdt zich aan de regels. Bezoekers nemen eigen handdoekjes mee en ze houden afstand. De looproutes werken ook prima. Het is verantwoord druk in onze gyms", zegt Otting.