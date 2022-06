Sportievelingen zwemmen, lopen en fietsen tijdens de Triatlon in Oud Gastel

Wonen op 48, 30 of 17 vierkante meter in Roosendaal: 'We hebben in het leven niet zo veel spullen nodig’

ROOSENDAAL - Het is prima wonen op 48, 30 of zelfs 17 vierkante meter, bewijzen de inwoners van Tiny Oevers in Roosendaal. ,,We hebben in het leven niet zo veel spullen nodig", vertelt Alex Voogt.

24 juni