Sportgala Roosendaal: C1-jongens van De Pelikaan succesvol dankzij hechte vriendschap

Record aantal deelnemers aan 10e CycleSensa­ti­on in Roosendaal fietsen recordbe­drag van 86.120 euro bij elkaar

3 februari ROOSENDAAL - Met de tiende editie van de Cycle Sensation zaterdag in de Sint Jan in Roosendaal heeft het evenement ten bate van kanker zich opnieuw overtroffen. Met een kleine tweeduizend deelnemers gedurende de dag aan het wielerfestijn, waarvan ruim zeshonderd kinderen, was het aantal deelnemers opnieuw groter dan ooit, net als de opbrengst. In totaal werd 86.120 euro opgehaald voor het goede doel.