Sportfondsen over De Omganck in Wouw: ‘Dit zal niet meer gebeuren’

De in Amsterdam gevestigde beheerder zegt over de situatie in De Omganck: ,,De internetverbindingen waren niet gereed door een kabelbreuk bij KPN, er was een grote storing in de elektra in De Omganck (gevolg: lauw bier) en hadden we te maken met nieuw personeel, dat ingewerkt moest worden.”



Het vervelendste incident maakten de dames van Handbalvereniging Heerle mee. Zij stonden samen met de tegenstander uit Uithoorn voor een dichte deur en konden niet spelen. De handbalsters kregen een boete en moesten de reiskosten à 500 euro van de tegenstanders betalen.