Sportclubs in Stampersgat en Bosschenhoofd ontzien bij accommodatiebeleid

Wethouder Hans Wierikx, die het sportaccommodatiebeleid heeft overgenomen van Jan Paantjens, zegt dat zijn voorganger al flinke stappen heeft gemaakt. ,,We volgen hierin nog de lijn van het toenmalige collegeprogramma 'Koersvast navigeren'.

Gestreefd word de onderlinge verschillen tussen gebruikers van de sportparken kleiner te maken. De toenmalige drie gemeenten Oudenbosch, Hoeven en Oud- en Nieuw Gastel hielden er alledrie eigen afspraken op na omtrent eigendom, gebruik, verantwoordelijkheden en kosten. In het op te stellen harmoniesatiemodel kijkt Wierikx naast haalbaarheid ook naar de bijdrage per sportend lid en de polulariteit van een sporttak. ,,Alles over één kam scheren is niet te doen. We moeten een aantal criteria mee laten wegen.''

Zo wil hij de verenigingen in de kleinste kernen Bosschenhoofd en Stampersgat een status aparte toekennen teneinde de leefbaarheid niet verder op het spel te zetten. ,,We hebben geen bezwaar tegen een aanvullende financiële bijdrage voor de clubs in die dorpen en daarmee af te wijken van de uitgangspunten in het beleid. We zullen bijvoorbeeld andere normen hanteren bij de onderhoudsbijdrage van deze verenigingen, die per saldo met een kleiner ledenaantal werken.'' Als voorbeeld noemt hij de tennisclubs in beide dorpen, waar de bijdrage niet parallel loopt aan de onderhoudskosten. ,,Daar doen we vijf procent bovenop ten gunste van de leefbaarheid.''

Het nieuwe harmonisatiemodel mag geen afbreuk doen aan de vitaliteit van de sportclubs of een gezonde begroting voor de accommodaties. Mogelijk zet Halderbewge een 'conditiecatalogus' in om de kwaliteit van de sportcomplexen te monitoren. Zo zijn bij AVO'83 in Oudenbosch onlangs scheuren in de atletiekbaan geconstateerd, die grote wedstrijden onmogelijk maken. De gemeente wil daar zo goed mogelijk een mouw aan passen.

Wel moet het nieuwe beleid op beheer en onderhoud van de sportaccommodaties leiden tot een bezuiniging van 25.000 euro. Wierikx denkt dat ook te kunnen bereiken door een betere afstemming van de werkzaamheden van de buitendienstmedewerkers op de sportparken. ,,Streven blijft een uniforme berekening voor de onderhoudsbijdrage en dekkingspercentage per sporttak. Voetbal, korfbal, hockey en tennis worden dus uit elkaar getrokken.''

De gevolgen voor elke sporttak worden de komende maanden verder uitgewerkt. Aan de hand van maatwerk moet blijken of de korting van 25.000 euro kan worden gehaald. Aandacht is er ook voor overcapaciteit bij krimpende verenigingen. Wierikx zegt fris aan zijn nieuwe portefeuille sportaccommodaties te beginnen. ,,De harmonisatie vraagt een andere manier van werken en denken. Meer samenwerking tussen gemeente en sportclubs en de verenigingen onderling is nodig om de gelijkschakeling tot een goed einde te brengen.''