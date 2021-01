Sport Service houdt Roosendaalse ouderen in beweging

ROOSENDAAL - Juist in coronatijd is het zaak dat senioren blijven bewegen. Ondanks alle beperkende maatregelen zorgen de beweegcoaches van Sportservice Noord- Brabant er voor dat senioren in Roosendaal in beweging kunnen blijven.

Binnenkort starten ze met een nieuw initiatief: het Ommetje in de Wijk. Door de coronamaatregelen liggen veel sport- en beweegactiviteiten stil. Daarom zijn de beweegcoaches van SSNB aan de slag zijn gegaan met alternatieve beweegmogelijkheden.

Workout via Zoom

Volledig scherm Patrick de Klerk, Sport Service Noord-Brabant. © Eigen foto Zo kunnen inwoners deelnemen aan een laagdrempelige online ‘workout’. Beweegcoach Gitte Hommel en studenten Zipp en Simone laten via het communicatieprogramma Zoom oefeningen zien die de senioren zowel staand als zittend kunnen uitvoeren. Via Zoom? Patrick de Klerk van SSNB: ,,Er zijn genoeg ouderen die daar mee werken. Ze worden ook vaak door kinderen of kleinkinderen geholpen.”

Kwetsbare mensen

En als ze er dan nog niet uitkomen gaan de coaches van SSNB bij de mensen langs. ,,Dan installeren wij Zoom. Het zijn kwetsbare mensen en daar doen we al onze activiteiten voor", zegt De Klerk. Zo heeft beweegcoach Mandy Buijs een Vitaliteitsboekje ontwikkeld met artikelen in over bewegen, een gezonde leefstijl en sociaal contact behouden in de coronatijd. Dit boekje is ook online rondgestuurd.

Ommetje

Verder start SSNB met het ‘Ommetje in de Wijk’. ,,Hiermee willen we inwoners stimuleren om lekker buiten te gaan wandelen. Een rondje hoeft niet lang te duren, twintig minuten wandelen heeft al veel positieve effecten voor lichaam en geest”, vertelt Gitte. ,,We willen graag dat iedereen hier aan deel kan nemen, of je nu heel ver kunt wandelen of maar een klein stukje.”

Beweegmaatjes

Ten slotte zijn ook de beweegmaatjes van het Fontys partnership nog actief. Patrick de Klerk: ,,We hebben kwetsbare inwoners van Roosendaal, zoals ouderen en mensen met een handicap gekoppeld aan studenten van de Fontys hogeschool. De studenten komen bij de mensen thuis en laten ze bewegen. Een stukje wandelen of fietsen op de tandem.”

Meer informatie

Wie mee wil bewegen kan de beweegcoaches benaderen via e-mail beweegcoach@ssnb.nl of telefonisch op 06-26792826. Zo wordt informatie verstrekt over de Zoom-link, over het Vitaliteitsboekje en over het Ommetje in de Wijk. Ook op de website ssnb.nl/roosendaal is veel informatie te vinden.