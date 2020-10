Sport- en cultuurfonds ondersteunt volwassen minima

Zorgmede­werk­ster mocht geen mondkapje op van haar baas: ‘Ze maken je monddood’

1 oktober WEST-BRABANT - Ze probeert het achter zich te laten, is gewoon aan het werk en vermijdt discussies. Maar de emoties liggen op de loer, nog steeds. Toen corona in maart en april de zorgwereld in zijn greep kreeg, wilde Suzan (42) ‘natuurlijk’ stug doorwerken om haar patiënten de verzorging te geven die nodig is. Maar ze wilde wel beschermd, dus mét mondkapje, kunnen werken. De baas kon dat niet waarderen.