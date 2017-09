Spoorwegovergang in Zegge toch niet dicht

Roosendaler Jamie (19) weer door in Hollands Next Top Model 2017

25 september ROOSENDAAL - Roosendaler Jamie Traets (19) is weer een ronde verder in realityshow Hollands Next Top Model 2017. Het ging maandagavond tijdens het eerste onderdeel in de vierde aflevering van de RTL5-serie weliswaar mis, maar de geslaagde fotoshoot waarbij Jamie te zien was op hooggehakte glitterlaarzen hielp de modeverkoper naar de volgende ronde.