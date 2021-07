Spoorwegovergang Bosschendijk donderdag afgesloten

Rabobank sluit kantoren in Oudenbosch en Zevenber­gen

25 juli OUDENBOSCH/ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - De kantoren van de Rabobank in Oudenbosch en Zevenbergen sluiten binnenkort definitief de deuren. In Etten-Leur gaat het Rabo-kantoor, dat al maanden gesloten was vanwege de coronacrisis, binnenkort juist weer open.