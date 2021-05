Spookrijder met vermoedelijk 100 gram GHB op zak gearresteerd in Roosendaal

Jonge strafrecht­ad­vo­caat in regio verdacht van grootscha­li­ge cocaïnehan­del en witwassen

7:00 BREDA - Een jonge advocaat in de regio Zeeland-West-Brabant is - samen met zijn broer - verdachte in een onderzoek naar grootschalige, georganiseerde handel in cocaïne en witwassen. Vorige week vrijdag bepaalde de tuchtrechter in Den Bosch dat de strafpleiter ondanks deze zware verdenking niet zal worden geschorst.