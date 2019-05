Spoiler alert! Supercars en andere bolides verzamelen in Oudenbosch

Geef uw mening Iedereen verdient een tweede kans

10:30 Alsof een oude wond werd opengereten. Zo voelde het voor veel inwoners van Hoogerheide toen zij deze week vernamen dan Julien C., de man die in 2006 de 8-jarige Jesse Dingemans om het leven bracht, mogelijk op vrije voeten komt. C. zit nu nog in een tbs-kliniek in Groningen, maar de rechtbank beslist deze zomer of hij naar een instelling voor begeleid wonen kan en op verlof mag, ook zonder begeleiding. Volgens zijn behandelaars is C. daaraan toe. En iedereen verdient een tweede kans, toch?